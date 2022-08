La versión extendida de Spider-Man: No Way Home tendrá 11 minutos más de nuevas escenas

Aunque la película ya está disponible en streaming y Blu-ray, Spider-Man: No Way Home regresará a los cines durante el próximo mes de septiembre.

Como parte de un reestreno titulado Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, Sony volverá a exhibir su exitosa película en los cines de algunos países y revelará más metraje de la aventura más reciente de Spidey para el cine.

Si bien previamente se había especulado que Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version podría incluir cerca de 20 minutos de material extra (tomando como base lo que se prometió para el lanzamiento hogareño de la cinta), esta semana se confirmó que la versión extendida de la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland finalmente solo tendrá 11 minutos adicionales de nuevas escenas.

Por ahora no se ha detallado qué incluirán esas escenas por lo que solo se puede especular respecto a más momentos de Peter 2 (Tobey Maguire) y Peter 3 (Andrew Garfield) o Matt Murdock (Charlie Cox).

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version no se presentará en todo el mundo y, por ejemplo, Chile no está contemplado en el plan de estreno que Sony reveló tiempo atrás.

De todas maneras, Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version debutará el 2 de septiembre de 2022 en Estados Unidos.