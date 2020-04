La WWE habría dado la orden de no mencionar a Roman Reigns en TV

Justo antes de las grabaciones que dieron pie a Wrestlemania 36, Roman Reigns, una de las superestrellas más importantes de la WWE, informó su decisión de no participar en el evento debido a los riesgos que le representan el COVID-19, ya que su tratamiento contra la leucemia lo dejó inmunocomprometido.

“Tuve que hacer una elección por mi y mi familia”, publicó el luchador en su momento, en un escenario en el que debía sostener un combate ante el legendario Goldberg por el título Universal de la WWE.

Desde ese momento, el luchador no volvió a aparecer en los shows y ahora un nuevo reporte del Wrestling Observer indicó que los jefes entregaron un mandato para todos los involucrados en la producción de los shows televisivos: simplemente no deben mencionar a Roman Reigns.

Por ahora se desconoce la causa de dicha orden, pero la medida implica que Reigns se mantendrá fuera de los shows de la WWE en medio de las precauciones tomadas por el COVID-19.

En cuanto a la historia, su lugar en Wrestlemania fue ocupado por Braun Strowman, quien no tuvo problemas para ganar el título Universal. Su próximo rival, según se estipuló en el programa Smackdown de este viernes, será ni más ni menos que “The Fiend", Bray Wyatt.

Un reporte en medio de la realización de Wrestlemania informó que la WWE no tomaría medidas contra los luchadores que decidieron no participar del evento, pero las restricciones económicas generadas por el COVID-19, como la imposibilidad de generar shows en vivo con audiencias, llevaron a que la WWE despidiera a decenas de trabajadores, incluidos luchadores, ex luchadores, productores y otro tipo de staff.