Light It Up Like Dynamite: Fortnite tendrá un evento con BTS

Fortnite no sólo es uno de los juegos más populares de los últimos años, durante el último tiempo ha sido una plataforma para eventos online, desde transmisiones de películas hasta conciertos. Ahora el battle royale tendrá un nuevo evento en esta ocasión con la banda coreana, BTS y tendrá por nombre Light It Up Like Dynamite.

Según apuntaron desde el sitio de Epic Games, “BTS están listos para iluminar el escenario principal de Fiesta magistral para todos los asistentes”, agregando que “¡dad el salto a Fiesta magistral para disfrutar del estreno mundial de la versión con coreografía del videoclip de ‘Dynamite’, el explosivo tema de BTS!".

Sumado a esto, dos gestos basados en coreografías de BTS se sumarán al título, y estarán disponibles una vez finalizado el evento.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre a las 21:00 horas de Chile. Para todos quienes no puedan asistir este tendrá una retransmisión el 27 de septiembre a la misma hora.