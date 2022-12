Lo próximo de Guillermo del Toro podría ser una película de monstruos

En conversación con un podcast del portal Variety, el director mexicano Guillermo del Toro tanteó el foco que estaría teniendo su próxima película. Aunque no quiso entrar en detalles, el cineasta abordó en una línea general cuál sería el foco de la iniciativa.

“Estoy trabajando en una película de monstruos; No puedo decir el título porque puede cambiar, y podría terminar haciendo otra cosa. Pero ahora mismo, estoy escribiendo y diseñando. Y lo hemos hecho durante los últimos dos años. Con suerte, será lo próximo, pero cualquier cosa puede pasar”, dijo el director.

Lo anterior es clave para Guillermo del Toro, ya que en el pasado ha escrito decenas de guiones que nunca han llegado a puerto y a comandado producciones que quedaron estancadas en su pre-producción, incluyendo una adaptación de la clásica novela “En las Montañas de la Locura” de H.P. Lovecraft.

Respecto a eso último, el director planteó que ha estado considerando realizar la adaptación de Lovecraft con animación stop-motion, aunque eso es algo que por ahora solo reside en el tintero de las ideas.

En tanto, aunque no abordó detalles sobre su película de monstruos, Del Toro ya ha realizado películas de vampiros (Cronos, Blade 2), cucarachas mutantes (Mutantes), fantasmas (El Espinazo del Diablo, Crimson Peak), superhéroes infernales (Hellboy), monstruos de fantasía (El Laberinto del Fauno), monstruos gigantes estilo kaiju (Pacific Rim) y monstruos acuáticos (The Shape of Water). Es decir, se siente cómodo en ese terreno.