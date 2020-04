Los guionistas de Venom harán una película live-action de One-Punch Man para Sony

Prepárense, porque Hollywood está trabajando en una película de One-Punch Man.

De acuerdo a Variety, Scott Rosenberg y Jeff Pinkner (Venom, Jumanji: Welcome to the Jungle) están escribiendo una adaptación de la popular historia de Saitama con miras a una película live-action amparada por Sony Pictures.

Este proyecto será producido por Avi Arad y su compañía Ari Arad of Arad Productions, los mismos que respaldaron Iron Man y Ghost in the Shell (con Scarlett Johansson), y Sony espera que gracias a la popularidad del manga y el anime pueda dar pie a una importante franquicia.

One-Punch Man nació como un webcomic en 2009 y con la historia de Saitama, un poderoso superhéroe que puede derrotar a sus enemigos con un solo golpe, no tardó en conquistar a los fanáticos.

Así, la obra creada por ONE dio pie a una serie de manga de la mano de Yusuke Murata y fue adaptada como un anime que se estrenó en 2015 y actualmente cuenta con dos temporadas. Además, la franquicia también ha dado pie a videojuegos como One Punch Man A Hero Nobody Knows.