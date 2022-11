Los Power Rangers que acompañaron a Jason David Frank manifestaron su impacto y entregaron sus condolencias tras la muerte del actor

Impacto causó la muerte de Jason David Frank, el actor más reconocido de la franquicia de los Power Rangers por su trabajo dando vida a Tommy Oliver, el Green Ranger que comienza como rival de los héroes y luego termina transformándose en el líder más emblemático del equipo de héroes.

Millones de fans remarcaron su pesar tras la noticia, que se convirtió en tendencia alrededor del mundo, mientras que los compañeros de elenco del actor también manifestaron su impacto y se explayaron sobre los sentimientos de afecto que tenían por su colega.

Walter E. Jones, quien interpretó a Zack, el Black Ranger, fue el primer en manifestarse e inclusive fue una de las primeras personas en confirmar oficialmente la muerte de su compañero. “No puedo creerlo. Descansa en paz Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial.”, dijo en su primera publicación. En un video posterior compartió el último abrazo que tuvo con Jason David Frank en el marco de una convención.

“Jase, eras hermoso y verdaderamente único. Mi vida no sería la misma sin tu bola de energía frenética, hilarante, cariñosa, motivada y creativa. Siempre te amaré, querido amigo. Descanse ahora en paz”, escribió Amy Jo Johnston, la actriz que interpretó a Kimberly, la Pink Ranger.

“‘No debemos permitir que el reloj y el calendario nos cieguen ante el hecho de que cada momento de la vida es un milagro y un misterio’, HG Wells. Mi complicado amigo. Tuviste mi corazón el primer día. Eras tan inteligente, tan divertido, tan enérgico. Una luz tan brillante, una fuerza como ninguna otra. Formaste y transformaste tantas vidas. Sé que ahora puedes ver la verdad de la gloria que eres tú. Gracias, gracias, gracias”, dijo David Yost, quien estuvo a cargo de Billy, el Blue Ranger.

“‘Una vez un Ranger, siempre un Ranger’, pensamientos y oraciones…. descansa en paz”, agregó Austin St. John, el responsable de dar vida a Jason, el rival y posterior amigo de Tommy en el rol del Red Ranger, el primer líder del equipo.

El resto de sus compañeros originales

Los miembros del primer equipo no fueron los únicos que hablaron sobre el deceso del actor, ya que otros Rangers y personajes relevantes que compartieron pantalla con Frank también abordaron sus condolencias.

Jason Narvy, quien interpretó a Skull, uno de los personajes que le daba problemas a los héroes en su colegio, simplemente dijo que estaba: “sin palabras, solo amor”. Su socio, Paul Schrier, responsable de dar vida a Bull, también se refirió a la muerte de Frank. “Descansa en paz, mi amigo”, escribió.

“Jay, finalmente lograste que me callara. ¿Puedes imaginarme a mi, de todas las personas, quedar sin palabras? Sé que es algo inédito, cálmate y borra esa sonrisa traviesa de tu cara. No va a durar mucho. Solo puedo decir que te amo. Esa parece no ser una frase lo suficientemente grande. Te prometo que voy a enrielarme y tendré un largo y sensiblero discurso que será todo sobre ti. ¡Lo amarás! Hasta entonces, te amo. Estoy muy triste y ansiosamente espero por el día en que volvamos a encontrarnos”, dijo Karan Ashley, la Yellow Ranger que reemplazó a Trini como la primera generación de sucesores de los Mighty Morphin Power Rangers.

Catherine Sutherland, quien interpretó a Kat, la Pink Ranger que reemplazó a Amy, subió una historia asegurando que no podía creer la noticia.

Por su parte, Steve Cardenas, quien interpretó a Rocky, el Red Ranger que tomó el relevo de Jason, dijo que: “Las palabras simplemente no pueden describir el shock y la tristeza que siento en este momento. Jason David Frank es y será por siempre un ícono. Dedicó su vida a la marca Power Rangers y, lo que es más importante, a sus fans. Jason fue la primera persona que me dio la bienvenida en el set en 1994 y luego me presentó a las redes sociales, cómics y promotores de eventos de todo el mundo para que pudiera reconectarme con todos ustedes como lo hicimos en ese entonces”.

“Estaré eternamente agradecido. Dondequiera que fue, le dio a sus fanáticos una experiencia que durará toda la vida. Elevó la franquicia Mighty Morphin a un fenómeno de la cultura pop. JDF era un alma buena y mi hermano tanto dentro como fuera de la pantalla. La Nación Ranger perdió un verdadero héroe. Todos estamos igualmente aplastados por esta devastadora noticia. Mi corazón está con Tammie, su familia, nuestra familia y todos ustedes. Te estaré eternamente agradecido, J, espero que finalmente tengas la paz que anhelabas al final”, agregó.

Blake Foster, quien interpretó al joven Justin, el niño que se suma al equipo en la película Power Ranger Turbo, también se manifestó impactado. “No puedo creer esto. Lloré toda la noche. Con el corazón roto una vez más. Perdí a mi héroe, nuestro líder, mi amigo y un ícono. La vida realmente apesta”, escribió.

Finalmente, la cuenta oficial de los Power Rangers manifestó que: “toda la nación Ranger está profundamente apenada por la pérdida de Jason David Frank. El trajo incontables sonrisa a los fans a lo largo de los años y será profundamente extrañado. Que el poder lo proteja, siempre”.