Mads Mikkelsen cerró su cuenta de Instagram ante ataques de los fanáticos de Johnny Depp por su papel en Animales Fantásticos 3

Mads Mikkelsen se sumó a la creciente lista de actores que han tenido que cerrar o deshabilitar temporalmente sus cuentas en redes sociales a raíz del comportamiento irracional de algunos fanáticos de las franquicias en que participan.

Como recordarán, a comienzos de esta semana se dio a conocer el primer tráiler de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore y como parte de ese material se reveló el primer vistazo a Mads Mikkelsen como Gellert Grindelwald.

Pero aunque ya se sabía que el actor de Hannibal reemplazaría a Johnny Depp en la franquicia de Animales Fantásticos e incluso Mikkelsen ha sido bastante respetuoso con sus comentarios respecto al trabajo de su predecesor en el papel de Grindelwald, algunos fanáticos del actor de Piratas del Caribe no se lo tomaron de la mejor manera y comenzaron a apuntar contra Mikkelsen tras el estreno del tráiler.

¿El resultado? Actualmente la cuenta en Instagram de Mikkelsen no está disponible y aunque aún no hay una declaración oficial del actor al respecto, todo apunta a que esto no sería más que una consecuencia del acoso por su papel como Grindelwald.

Lamentablemente Mikkelsen no es el primer actor que enfrenta este tipo de presión en redes sociales y, mientras una actriz de Hawkeye simplemente habría sido suspendida de Instagram por publicar respecto a la serie, casos más graves nos llevan, por ejemplo, a todo el acoso que sufrió Kelly Marie Tran tras Star Wars: The Last Jedi.

Recuerden que Deep aceptó la petición de Warner Bros para dejar Animales Fantásticos 3 a raíz de toda la situación legal que se generó por las acusaciones de violencia contra su ex-esposa, Amber Heard. Y Mikkelsen solo asumió un papel que se le ofreció para una popular franquicia ambientada en el Mundo Mágico de Harry Potter.

En ese sentido, solo queda esperar que los ánimos se calmen de cara al estreno de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore fijado para abril de 2022.