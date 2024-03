Margot Robbie producirá una película de Los Sims dirigida por la responsable de la primera temporada de Loki

Margot Robbie tiene un nuevo proyecto en la mira. Junto a su productora LuckyChap, con la cual participó en la exitosa película de Barbie, la actriz y productora ahora entrará de lleno en el mundo del videojuego de Los Sims.

De acuerdo a un reporte de The Insneider, el proyecto está tan avanzado, que la iniciativa ya tiene fichada a la directora Kate Herron, quien previamente se encargó de la primera temporada de Loki. Esta última se encargará además de co-escribir la adaptación junto a Briony Redman, quien a su vez colaboró recientemente con Herron en un próximo episodio de la serie Doctor Who.

Además de Robbie, el proyecto involucrará a Tom Ackerly, Josey McNamara y Sophia Kerr como productores, junto a Roy Lee y Miri Yoon de Vertigo Entertainment. En tanto, la compañía de videojuegos Electronic Arts, responsable de la franquicia, también participará en esta iniciativa que por ahora no tiene a ningún estudio fichado.

No existen más detalles más allá de todo ese equipo de producción, por lo que se desconoce el foco y cómo adaptarán un videojuego como Los Sims, el cual básicamente involucra la creación de un hogar y el manejo de sus habitantes simulados. o avatars digitales, a los que hay que darles de comer, hacerlos trabajar e inclusive enviarlos al baño. De ahí que quizás existe algo de contenido meta en su realización, que es lo que funcionó muy bien en Barbie.

Tengan en cuenta que una película de Los Sims viene siendo desarrollada desde hace más de una década y sus derechos inicialmente estuvieron en manos del estudio 20th Century Fox. Pero tras años y años de desarrollo, todo terminó siendo cancelado cuando Disney compró Fox.

En esa línea, esta nueva iniciativa no tiene una fecha de estreno contemplada, mientras que Herron trabaja en un episodio de la segunda temporada de The Last of Us.