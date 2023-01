Martin Scorsese cree que las películas actuales no desafían lo suficiente al público

Martin Scorsese tiene una nueva reflexión sobre el estado actual del cine. Dejando de lado sus comentarios que tanto han dado de que hablar sobre las películas de superhéroes, ahora el cineasta planteó que a su juicio las películas actuales no desafían lo suficiente al público.

En una presentación ante The New York Film Critics Circle Awards (vía Variety), Scorsese argumentó que muchas cintas nuevas no sorprenderían o incomodarían lo suficiente a su audiencia.

“Desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros vemos películas que prácticamente nos permiten saber hacia dónde se dirigen”, señaló Scorsese. “Quiero decir, nos toman de la mano y, aunque a veces es perturbador, nos consuelan en el camino de que todo estará bien al final. Ahora bien, esto es insidioso, ya que uno puede adormecerse en esto y finalmente acostumbrarse, lo que lleva a aquellos de nosotros que hemos experimentado el cine en el pasado, mucho más que eso, a desesperarnos por el futuro de la forma de arte, especialmente para las generaciones más jóvenes. Pero eso es en días oscuros”.

Pero claro eso no significa que Scorsese sienta que todas las películas nuevas son malas y precisamente el director estaba presentando a Tár, lo nuevo de Todd Field que es protagonizado por Cate Blanchett, una apuesta que responsable de Godfellas calificó como un testamento de lo bueno del cine.

“Las nubes se levantaron cuando vi la película de Todd, ‘Tár’. Lo que has hecho, Todd, es que la estructura misma de la película que creaste no permite esto. Todos los aspectos del cine y de la película que has utilizado dan fe de ello. El cambio de localizaciones, por ejemplo, el cambio de localizaciones por sí solo hace lo que mejor hace el cine, que es reducir el espacio y el tiempo a lo que son, que no es nada”, dijo Scorsese.

Tár se estreno en octubre del año pasado en Estados Unidos, pero recién llegará a fines de enero a Chile.