Microsoft dice que fue un “rotundo fracaso” el retirar Call of Duty de Steam

Desde Microsoft calificaron como un rotundo fracaso la decisión de Activision Blizzard de retirar Call of Duty de Steam y volverlo exclusivo de Battle.net, medida que se mantuvo por años y que sólo fue revertida recientemente.

La información proviene de un documento presentado en el marco de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, en donde mencionan que “La decisión de Activision de limitar sus ventas digitales de Call of Duty en PC a Battle net fue un rotundo fracaso”.

Cabe recordar que en 2018 Activision retiró todos los juegos de Call of Duty de Steam, con el fin de potenciar su propia plataforma, es así que juegos como Call of Duty Black Ops 4, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone, Call of Duty Black Ops: Cold War y Call of Duty: Vanguard no llegaron a lanzarse en la plataforma de Valve.

Según señala Microsoft en el documento esto fue un error ya que la base de usuarios de Steam creció enormemente en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, apuntando que los usuarios activos mensuales pasaron de 67 millones a 132 millones.

El año pasado Activision Blizzard decidió regresar a la plataforma de Valve lanzando Call of Duty: Modern Warfare 2, a la vez que recuperaron las entregas retiradas en 2018.