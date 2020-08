Murió Joe Ruby, el co-creador de Scooby-Doo

El equipo de la Maquina del Misterio está de luto. Este jueves 27 de agosto se informó el fallecimiento de Joe Ruby, el animador estadounidense que pasará a la historia como el co-creador de Scooby-Doo.

Ruby tenía 87 años y, según recoge Deadline, falleció el miércoles pasado en la localidad de Westlake Village en California, Estados Unidos, debido a causas naturales y después de luchar por años contra diversas enfermedades

El animador que nació en 1933 pasó por el Ejército de Estados Unidos y conoció a su socio de producción, Ken Spears, cuando ambos trabajaban en Hanna-Barbera Productions.

Allí, Spears y Ruby colaboraron en varios proyectos pero sin duda el punto más destacado de su carrera fue la creación de la franquicia Scooby-Doo en 1969.

Spears y Ruby escribieron los primeros cinco episodios de Scooby-Doo, Where Are You? y además se encargaron de supervisar y editar la historia de toda la primera temporada. De ahí en más la serie original continúo emitiéndose hasta 1976 y hasta el día de hoy la franquicia de “esos chicos entrometidos y su estúpido perro” da pie a nuevas películas y series.

Durante su tiempo en Hanna-Barbera, Spears y Ruby también crearon a Dynomutt y Jabberjaw. Y eventualmente, luego de que dejaron a esa compañía, crearon su propia empresa productora llamada Ruby-Spears Productions que estuvo ligada a serie animadas como Thundarr the Barbarian, Mister T, Superman y Alvin and the Chipmunks.