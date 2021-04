Netflix presenta el mundo de Shadow and Bone con un nuevo video detrás de escenas

Desde Netflix preparan el estreno de su nueva serie de fantasía Shadow and Bone, basada en la serie de novelas denominada Grishaverse de la autora Leigh Bardugo. Así, ahora lanzaron un nuevo video en el que exploran más a fondo el mundo en el que sucede esta historia, la cual adaptará la novela del mismo nombre, así como elementos de Six of Crows.

La serie presenta un mundo de fantasía devastado por la guerra en donde una joven huérfana descubre que posee un poder que puede resultar clave para liberar a su país. A partir de ahí deberá entrenar como parte de una unidad de soldados mágicos llamados Grisha para hacer frente a una amenaza sobrenatural conocida como la Sombra.

El nuevo video detalla las inspiraciones de la vida real que se podrán ver en la serie, así como las distintas facciones y países que participan de esta historia.

La serie fue creada por el guionista y productor Eric Heisserer (Arrival, Bloodshot) y es protagonizada por Jessie Mei Li.

Shadow and Bone llegará a Netflix el 23 de abril y pueden ver el nuevo video detrás de escenas a continuación.