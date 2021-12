Nicolas Cage y Pedro Pascal protagonizan las primeras fotos de The Unbearable Weight of Massive Talent, la película sobre Nicolas Cage

Aunque en un principio este proyecto parecía algo digno de una propuesta de internet o un sueño alocado, esta semana finalmente surguieron las primeras fotos para confirmar que The Unbearable Weight of Massive Talent será una realidad.

Si por alguna razón ya se olvidaron de la propuesta de esta película, tenemos el deber de recordarles que The Unbearable Weight of Massive Talent es una nueva cinta ideada por Tom Gormican y Kevin Etten que básicamente se inspira en la carrera de Cage y presenta a una versión exagerada del actor. Todo a propósito de una trama que involucrará a un gran fanático del protagonista de Contracara.

En ese sentido, de la mano de las primeras fotos de la película, desde EW explican que en la película Cage interpretará a “Nick Cage”, una versión de él que en el mundo de la película “acepta un millón de dólares para asistir a la fiesta de cumpleaños de un jefe del crimen y superfan de llamado Javi”, quien será interpretado por Pedro Pascal.

Pero aunque Cage promete que el amor por el cine unirá a Nick y Javi, eventualmente las cosas se complicarán cuando se involucre la CIA.

Y si creían que eso no era suficiente para dar forma a una alocada película, Nicolas Cage interpretará a dos personajes en The Unbearable Weight of Massive Talent: Nick, el mencionado protagonista, y “Nicky”, una versión más joven del actor y que es parte de su imaginación.

Pedro Pascal as Javi and Nicolas Cage as Nic Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

Pedro Pascal as Javi and Nicolas Cage as Nic Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

Pedro Pascal as Javi and Nicolas Cage as Nic Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

Nicolas Cage as Nic Cage and Pedro Pascal as Javi in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

Pedro Pascal as Javi and Nicolas Cage as Nic Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent. Photo Credit: Katalin Vermes/Lionsgate

The Unbearable Weight of Massive Talent fue dirigida por Tom Gormican, también contará con actuaciones de Neil Patrick Harris, Lily Sheen, and Tiffany Haddish y planearía estrenarse en abril de 2022.