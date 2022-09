Nintendo anunciaría en septiembre los rumoreados remasters de The Legend of Zelda Wind Waker y Twilight Princess

Durante los últimos meses han surgido varios rumores de que Nintendo se encuentra trabajando en remasters de The legend of Zelda Wind Waker y Tiwilight Princess, y ahora un nuevo reporte apunta a que los juegos finalmente serían presentados durante el mes de septiembre.

La información, que proviene desde el conocido insider, Jeff Grubb, apunta a que Nintendo realizaría este anuncio en el próximo Nintendo Direct que se llevaría a cabo en algún punto del mes de septiembre.

Aunque Grubb no menciona una posible fecha de lanzamiento que tendrían ambos títulos, varios sostienen que estas versiones HD buscarían llenar el espacio dejado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, el cual se retrasó hasta 2023. De ser así es probable que tengan una fecha de lanzamiento cercana a fin de año.

Estos no son los primeros remasters que tiene la franquicia de la mano de la Nintendo Switch, ya que con anterioridad se lanzó The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.