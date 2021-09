Nintendo desmintió los reportes que hablan sobre el desarrollo de juegos en 4K para una nueva consola

Durante las últimas horas surgió un reporte que no pasó desapercibido. Según informó Bloomberg, Nintendo habría facilitado kits de desarrollo en 4K para que los estudios trabajasen en videojuegos para una consola aún no especificada. Una que definitivamente no sería el nuevo modelo OLED de Nintendo que será lanzado proximamente.

Según los reportes, la idea validaba antiguos rumores sobre el desarrollo de una especie de Nintendo Switch Pro. Más aún, vendrían a explicar que el modelo OLED solo surgió como respuesta a la escasez de componentes que afecta a la industria tecnológica a nivel mundial.

En su reporte original, Bloomberg además sostuvo que al menos 11 estudios tenían los kits en 4K. Entre estas se encontraba Zynga, quienes a futuro desarrollarán el videojuego Star Wars: Hunters.

“Los desarrolladores se negaron a especular sobre los planes de Nintendo para otra consola, pero dijeron que esperan lanzar sus juegos 4K Switch durante o después de la segunda mitad del próximo año”, plantearon.

Sin embargo, la propia Nintendo salió a desmentir la información calificándola de “falsa”.

“Un informe de noticias del 30 de septiembre de 2021 afirma falsamente que Nintendo está proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para un Nintendo Switch con soporte 4K. Para asegurar un correcto entendimiento entre nuestros inversores y clientes, queremos aclarar que este informe no es cierto”, publicó la compañía.

“También queremos reafirmar que, como anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún modelo nuevo que no sea Nintendo Switch - Modelo OLED, que se lanzará el 8 de octubre de 2021″, agregó Nintendo.