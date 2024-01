Nuevo vistazo al anime de Rick and Morty

Cada vez está más cerca el estreno de Rick y Morty: The Anime y desde Adult Swim han dado a conocer un nuevo teaser en donde se pueden ver a ambos personajes en una particular encrucijada.

Este proyecto realizado por Takashi Sano, conocido por la adaptación de Tower of God y quien previamente realizó dos cortos de la serie: “Rick and Morty vs. Genocider” y “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”.

Rick and Morty: The Anime fue anunciado en mayo pasado y estará compuesto por 10 episodios que no formarán parte de la continuidad de la serie original.

Junto con esto, según reporta The Hollywood Reporter, la octava temporada no llegará hasta 2025, poniendo fin a la racha de nuevos episodios anuales. Según señalan desde el medio esto se debe a la huelga de escritores que sufrió Holywood, lo que retrasó la producción de nuevos episodios.