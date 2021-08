Oscar Isaac explicó por qué decidió protagonizar la serie de Moon Knight tras su mala experiencia en X-Men: Apocalypse

Oscar Isaac no lo pasó bien durante el rodaje de X-Men: Apocalypse. De hecho, tiempo atrás el actor incluso calificó como “un martirio” a su trabajo en aquella película de los mutantes.

Pero aunque sería sencillo creer que después de esa mala experiencia Isaac optaría por alejarse de las producciones de superhéroes, actualmente el actor se está preparando para formar parte del universo de Marvel Studios como Moon Knight.

Pese a que ese proyecto para Disney Plus fue anunciado en 2019, todavía no hay muchos detalles oficiales respecto a su propuesta y, más allá de que Isaac dará vida al personaje titular, solo está claro que Ethan Hawke será el antagonista.

En ese sentido, en una reciente entrevista con Total Film el actor que dio vida a Poe Dameron en la nueva trilogía de Star Wars obviamente no pudo entregar más antecedentes sobre la propuesta de la serie. Sin embargo, al ser consultado respecto a su regreso al mundo de las adaptaciones de cómics, Isaac no dudó en dejar en claro que esta apuesta no será como X-Men: Apocalypse.

“No se trata tanto del género de las cosas. Es la gente (es preguntarse) ¿Hay espacio para hacer algo interesante en esto? Y a veces lo hay, y a veces crees que lo habrá y resulta que no lo hay”, dijo Isaac. “Entonces, con esto, amo a las personas involucradas. Pensé que había una historia increíblemente inusual que contar dentro del mundo, ya sabes, del lenguaje de los superhéroes. Pero estamos haciendo algo que es bastante diferente y que no sigue lo mismo ... ni siquiera sigue necesariamente la lógica de lo que hacen muchas películas de superhéroes”.

“Creo que debido a eso, encontré la oportunidad de hacer algo que todavía no había hecho y de tener mucha colaboración creativa con el resto de las personas que lo están haciendo”, añadió.

La premisa de la serie de Moon Knight fue desarrollada por Jeremy Slater (The Umbrella Academy) y aunque recientemente se filtró una supuesta foto del traje del héroe titular, Marvel Studios ni siquiera ha fijado una fecha concreta para el debut de este proyecto.