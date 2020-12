Oscar Isaac será Solid Snake en la película de Metal Gear Solid

Finalmente la película basada en la saga de Metal Gear Solid creada por Hideo Kojima está avanzando.

Tras años y años de esperas, con su director con suerte presentando arte conceptual del proyecto, Deadline reveló que el actor Oscar Isaac (Star Wars, Ex Machina) interpretará a Solid Snake, el protagonista de los primeros videojuegos de acción de espionaje táctico.

Jordan Vogt-Roberts, quien se hizo cargo de Kong: Skull Island, sigue amarrado como director, en un proyecto que por ahora sigue en su etapa de desarrollo.

En ese sentido, el portal agrega que Derek Connolly es el responsable del guión, que tomará como base a la historia del soldado que debe infiltrarse en una base con poderosas armas nucleares que ha caído bajo el control de una fuerza terrorista conocida como Foxhound.

Por ahora no existen detalles sobre el comienzo de la producción, ya que la agenda de Oscar Isaac está muy copada. Por ejemplo, después de terminar sus obligaciones con la franquicia de Star Wars, fue contratado para sumarse al universo de Marvel Studios para protagonizar una serie basada en el antihéroe Moon Knight.

Además, este año aparecerá en Dune - aunque se desconoce si también aparecerá en su potencial secuela - y contempla ser parte de la adaptación del cómic Ex Machina y la película biográfica Francis And The Godfather, en donde interpretará al director Francis Ford Coppola.