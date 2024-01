Paul Verhoeven lamentó los remakes que se hicieron de Robocop y El Vengador del Futuro

El legendario director Paul Verhoeven, reconocido por obras como Robocop, El Vengador del Futuro y Bajos Instintos, no está contento con los remakes de sus películas que se han realizado durante la última década.

En primer lugar, El Vengador del Futuro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, tuvo un remake en 2012, mientras que Robocop sufrió de un remake en 2014. Ambas versiones nuevas fueron criticadas en general de forma negativa.

En relación al remake de Robocop, el director, en conversión con Metrograph, aseguró que “el problema fue, y yo lo sentí así, que el personaje realmente estaba consciente de que perdió sus brazos y piernas. Lo sabe desde el comienzo”.

“Lo bello del Robocop original fue que no era solo pura tragedia, sino que el realmente no lo sabe. Tiene un par de flashes de memoria vagos cuando va a su vieja casa, pero Robocop no es una figura trágica”, dijo Verhoeven. “Sí, fue asesinado de la forma más horrible al comienzo pero cuando lo vemos de regreso como robot, no lo siente así. En la nueva, como lo recuerda todo, es mucho más trágico”, dijo.

“Nosotros queríamos que lo aceptaras al comienzo como un policía robótico. Eso es lo que le hicieron. Pensé que era un problema hacerlo más trágico”, remarcó.

En cuanto a la otra producción, que estaba basada en un cuento de Phillip K. Dick, el director lamentó su falta de ambigüedad y misterio.

“Sentí que tenía muchos efectos especiales, pero no estaba ese misterio de ¿es cierto o no? Simplemente ya no sentí eso. Lo interesante de la película original es que al final, cuando Rachel Ticotin dice: ‘Bueno, bésame rápido antes de despertar’, todavía no sabes si es real”, finalizó.

Paul Verhoeven ha realizado películas en Europa durante los últimos años, pero ya prepara un nuevo proyecto en Estados Unidos que será conocido como “Young Sinner”. Será su primera producción de este tipo desde su trabajo en “El Hombre sin Sombra” (2000).