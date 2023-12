Pokémon Scarlet & Violet presenta un nuevo adelanto de su próximo DLC, The Indigo Disk

Queda tan sólo una semana para el lanzamiento de The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk, la segunda parte del DLC de Pokémon Scarlet / Violet, y desde The Pokémon Company han dado a conocer un nuevo adelanto.

El adelanto presenta varias de las características que sumará el DLC, como la posibilidad de controlar los Pokémon y explorar con ellos, así como algunos de los mini juegos que estarán disponibles.

El tráiler, del DLC que trasladará a los jugadores hasta la Blueberry Academy, además muestra un poco más de la historia y los Pokémon que regresarán con este, entre los cuales se encuentran varios legendarios.

The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk saldrá el próximo 14 de diciembre.