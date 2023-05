Primeras impresiones de Spider-Man: Across the Spider-Verse destacan su aspecto, historia y personajes

Quedan tan sólo unos días para la llegada de Spider-Man: Across the Spider-Verse y ya han salido a la luz las primeras reacciones del filme, las cuales apuntan a que está a la altura de su predecesor.

Es así como los primeros comentarios destacan tanto su historia, como su aspecto visual, esto último, aspecto que también destacó en su predecesor Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Los comentarios positivos también apuntan a los personajes de Miles Morales y Gwen Stacy.

Acá algunas reacciones al filme:

“Hay giros impactantes, sorpresas inesperadas y una historia que realmente tiene sentido para el loco mundo del multiverso al que todos nos hemos metido de cabeza. ¡Los nuevos Spider-People son increíbles! A través del Spider-Verse nunca se siente su longitud”.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse está a la altura de las expectativas en todas las formas imaginables! Miles Morales brilla absolutamente en su segunda aventura cinematográfica de Marvel. Gwen Stacy también ocupa su lugar a la cabeza de esta mesa. Toneladas de corazón en exhibición en cada rincón de este”.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse es otro hito más para la animación. Sí, es hermosa y visualmente alucinante, pero esta secuela supera a la primera porque siempre pone a Miles Y su familia al frente y al centro. Spider-Gwen también se adentra con razón en el centro de atención, siendo copropietaria de la película.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse es una película Que HAY QUE VER. Todo lo que te encantó del primer Spider-Verse está aquí, incluso mejor en ciertos aspectos. Gran acción, animación fenomenal, elenco, hay tantas maneras en que puedo decir que esta película es increíble en un tweet”.

“Desde que Spider-Man: Across the Spider-Verse terminó, supe que había experimentado un momento cinematográfico que apreciaría para siempre. Si INTO es UNA NUEVA ESPERANZA, esto es El IMPERIO: más oscuro, más poderoso y mejor en todos los sentidos. Va a ser una LARGA espera hasta el 24 de marzo. ¡¿CÓMO PUEDE EXISTIR ESTA PELÍCULA?!”

Spider-Man: Across the Spider-Verse fue dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson en base a un guion de Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callaham; y su historia seguirá a Miles Morales en una aventura a través del Multiverso.

Spider-Man: Across the Spider-Verse tiene programado su estreno para el 2 de junio en Estados Unidos.