Ranking of Kings volverá en 2023 con un episodio especial

¡Se viene el regreso del Bojji campeón! La excelente serie de anime conocida como Ranking of Kings, que adapta el manga de Sosuke Toka, volverá en 2023 con un episodio especial.

Será una continuación de las historias del pequeño príncipe, su amigo sombra y un mundo en donde los reyes buscan estar a la tope de la lista para tener acceso a un tesoro oculto para el resto de los mortales.

El capítulo que traerá de regreso a la serie será conocido como Ōsama Ranking: Yūki no Takarabako, que en inglés es traducido como Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage. Es decir, el cofre del tesoro del valor.

Como es de esperarse, el episodio contará una historia nueva, traerá de regreso a gran parte de los personajes y continuará la saga del anime que debutó en octubre de 2021 y fue animado de forma excepcional por el estudio Wit.

Ranking of Kings está disponible en el streaming Crunchyroll.