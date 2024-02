RayNeo: Los lentes tecnológicos para jugar y conversar con ChatGPT

Todo parece indicar que el futuro de la tecnología ya no está en nuestro bolsillo sino que en nuestros ojos. Y si bien el codiciado Apple Vision Pro estuvo ausente de la Mobile World Congress de Barcelona -ya que Apple no participa y el dispositivo tampoco ha sido lanzado en Europa- eso no impidió que otras compañías no presentaran sus propuestas de computación a través de lentes.

Tal es el caso de TCL, conocida por sus monitores y tabletas, quienes a través de su marca RayNeo, están incursionando en el mercado de los lentes inteligentes. Y lo hicieron con la presentación de dos modelos: el RayNeo Air 2 y el Ray Neo X2 Lite.

Los RayNeo Air 2 son unas gafas polarizadas, como si fueran de sol, pero que dentro de ellas poseen una pantalla Micro OLED de Sony que, al proyectarse en tus ojos, simulan un monitor virtual de hasta 201 pulgadas y con una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Para qué sirve esto? En el booth de la compañía tenían el uso perfecto: videojuegos. Con una conexión USB-C, es posible transmitir el audio y video de consolas como la PS5, Xbox One Series X o una Nintendo Switch y poder jugar tranquilo y en la posición que quieras. Por supuesto, con consolas que requieran una conexión constante vas a estar atado al lugar donde se conecte, pero para el caso de la Nintendo Switch, utilizando un dock inalámbrico que la empresa también vende, puedes jugar libremente a través de una experiencia sin cables.

También pueden ser usados para ver películas de forma discreta o incluso puedes conectar un teléfono celular o computador portátil para revisar presentaciones y documentos en vuelos o situaciones de traslado. Su desventaja, eso sí, es su campo de visión el cual es un tanto reducido: tan solo de 46 grados y el brillo de 600 nits obliga a que deban ser usados en interiores. Su precio es de 379 dólares y ya puede encontrarse en sitios como Amazon.

El RayNeo X2, en tanto, ofrece una experiencia de realidad aumentada mezclada con inteligencia artificial para convertirse en los lentes del futuro. A través de una pantalla transparente, te los colocas y puedes ver una pantalla sobreexpuesta en la realidad para obtener funciones smart en el camino.

Con tan solo 60 gramos de peso y usando un procesador Snapdragon AR1 Gen 1, hecho especialmente para este tipo de dispositivos, los X2 a través de controles de gestos y de voz permiten realizar un sinfín de funciones: puedes pedir una dirección y el lente te muestra un mapa para ver como llegar, puedes tener conversarsaciones con traducción en tiempo real que se ve como si la otra persona tuviese subtítulos debajo de ella e incluso grabar videos y tomar fotos que luego puedes ser vistas a través de una aplicación.

Incluso es capaz de interactuar con ChatGPT y de hacer mapeos del mundo exterior para mostrarte datos y sitios de interés. Este proyecto aun no sale al mercado pero dentro de esta semana se está levantando un IndieGogo con el cual es posible preordenar por 699 dólares.