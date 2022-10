Razork tras derrota de Fnatic ante Loud: “No hemos jugado bien, hemos tenido una partida bastante mala”

Fnatic venía con un excelente desempeño en esta fase de Play-Ins, logrando ubicarse 3-0 tras las primeras dos jornadas. A pesar de esto, en el tercer día inesperadamente la escuadra cayó ante Loud, obteniendo así su primera derrota de la competición.

Aunque la escuadra europea aún tiene altas posibilidades de avanzar, estos no quedaron conformes con su desempeño, sobre esto y como es que ha sido su paso por México es que hablamos con el jugador español, Iván “Razork” Martín Díaz, que se desempeña como jungla para Fnatic.

¿Qué crees que fue lo que determinó el resultado de hoy?

Creo que tuvimos un par de teamfights malas, el early-game no fue bueno, y creo que el draft que teníamos era más complicado de ejecutar que el suyo, y no hemos jugado bien sin más, hemos tenido una partida bastante mala.

¿Cómo te sientes frente al desempeño que han tenido en esta fase, dado que antes de esta derrota venían con un 3-0?

El desempeño como equipo creo que lo estamos haciendo medianamente bien, teniendo en cuenta las condiciones en las que hemos estado entrenando y hemos tenido durante estos días. La partida no refleja nada lo que somos capaz, creo que hoy hemos jugado bastante mal y el rival se ha merecido la victoria.

¿Qué expectativas tenían para esta etapa? ¿Esperaban salir con un 5-0?

Mis expectativas son siempre lo más alto, y yo lo que quería era quedar primero del grupo, mañana si ganamos nuestro partido aún quedaríamos primero de grupos, así que aún está todo en nuestras manos.

¿Se sienten confiados para lo que queda?

Sí, sí, bastante.

¿Cuáles son sus expectativas para Worlds 2022, más allá de esta fase?

Salir de Play-Ins, ir a fase de grupos y a partir de ahí ver hasta donde podemos llegar.

¿Qué te parece que esta parte se haya llevado a cabo en México? ¿Has podido conocer la ciudad?

Sinceramente nunca había estado en México, tampoco he podido conocer la ciudad, he estado todo el tiempo en el hotel, así que no he tenido mucho tiempo para investigar.