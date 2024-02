Responsables de Avatar: The Last Airbender se refieren a los cambios que tendrá la serie de Netflix

Hace unos días se daba a conocer que la adaptación de Avatar: The Last Airbender de Netflix tendría algunos cambios con respecto a la serie animada original, entre estos, el sexismo de Sokka. Ahora el director de la producción Jabbar Raisani y el showrunner Albert Kim han profundizado un poco más en los cambios que implementará la serie.

En conversación con IGN Nordic es que se refirieron al respecto, con Kim apuntando que “He usado el término que esto es un remix, no un cover, en el sentido de que tienes que tocar muchas notas familiares, pero no puedes olvidar que se supone que es una canción nueva”, a la vez que agrega que “obviamente, hay puntos de la historia y personajes que tienes que hacer bastante fielmente al original, pero al mismo tiempo, estás literalmente traduciendo algo de 2D a 3D, y eso significa dimensionar la historia, llevarla a nuevos lugares, completar algunas lagunas.”

Es así como según señalan, la serie añadirá algunas escenas para profundizar algunos aspectos como la masacre de los nómadas de aire, a la vez que removerá otras con el fin de mejorar la narrativa.

La historia continua más abajo

Más sobre Seires

Según detalla Albert Kim, “En la primera temporada de la serie animada, [Aang] va de un lugar a otro en busca de aventuras, incluso dice: ‘Primero, tenemos que ir a montar el elefante koi’. Es un poco más relajado como corresponde a una caricatura. Necesitábamos asegurarnos de que (el live-action) tuviera ese impulso desde el principio. Y ese es un cambio que hicimos”.

“Básicamente le damos esta visión de lo que va a pasar y él dice: “Tengo que llegar a la Tribu Agua del Norte para evitar que esto suceda”. Eso le da mucha más compulsión narrativa en el futuro, en lugar de “Hagamos un desvío y montemos el elefante koi”, ese tipo de cosas. Así que eso es algo, nuevamente, que es parte del proceso de pasar de una caricatura de Nickelodeon a un drama serializado de Netflix”, señaló.

En la ocasión, también señala que que el personaje de Katara tendrá algunos cambios apuntando que “Hay ciertos papeles que creo que Katara hizo en los dibujos animados que no necesariamente hicimos aquí. Quiero decir, no quiero entrar mucho en eso, pero sí en algunas cuestiones de género que no se traducen del todo en la caricatura”.