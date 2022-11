Review | Uncharted: Legacy of Thieves Collection un excelente port que deja con ganas de más

Cuando hablamos de Uncharted de Naughty Dog sabemos que hablamos de calidad y es que la popular franquicia de PlayStation ha logrado cautivar a través de sus diferentes entregas. Es por esto que resultara inevitable que su llegada a PC llame la atención de quienes nunca han tenido la oportunidad de jugar las diferentes entregas o de quienes se habían quedado en los primeros juegos.

En este contexto es que llegó Uncharted: Legacy of Thieves Collection a PC, una colección que se lanzó originalmente en enero pasado para PlayStation 5 e incluye Uncharted 4: El final de un ladrón y su DLC Uncharted: El legado perdido, ambas entregas remasterizadas y con una serie de mejoras gráficas. Es así como nos encontramos frente a una versión que le saca un gran provecho a estas adaptaciones cuando las probamos en computadores de alta gama, pudiendo jugar hasta 4K y 60 FPS, y con soporte para monitores ultra-wide.

Las diferentes opciones gráficas que nos entrega el juego nos permite de esta forma disfrutarlo como nunca antes, a la máxima calidad posible y con un nivel gráfico que nada tiene que envidiar a los juegos actuales. Recordar que originalmente Uncharted 4 se lanzó en mayo de 2016 y aunque este port está basado en la Legacy of Thieves Collection lanzada para PS5, de todas formas luce sencillamente increíble en PC.

Uncharted es un juego de aventura que gana mucho al jugarlo con gráficos altos, esto debido a sus increíbles y detallados paisajes, es por esto que al poder probarlo con todos los gráficos en ultra es que el juego funciona sencillamente a la perfección, sobre todo si es que lo tienes instalado en un disco NVMe para evitar tiempos de carga extensos y de esta forma sacarle el máximo provecho. De todas formas, si no cuentas con un PC de grandes características es probable que la experiencia no sea la misma, sobre todo si es que no tienes una buena tarjeta de video, ya que es probable que tengas bajones de fps en los momentos de máxima acción.

Entre los elementos que hay que destacar de esta adaptación se encuentra la compatibilidad con controles, ya que en caso de usar el DualSense de PlayStation 5 (con cable) contaremos con los beneficios tal como si estuviéramos jugando desde la consola de Sony, a la vez, el juego es compatible con el DualShock de PS4, el control de Xbox o incluso puedes jugar con teclado y ratón. Estas diferentes opciones siempre se agradecen al momento de los port ya que dejan a libertad del jugador el poder escoger el dispositivo que más le acomode.

Sobre la historia, nos encontramos frente al último capítulo de Nathan Drake, y aunque el juego ya salió hace varios años, sigue siendo una verdadera obra de arte y la cúspide de la saga Uncharted. Es así como nos encontramos frente a un atractivo cierre con un Nathan ya mayor que debe regresar a sus andanzas de ladrón de tesoros luego del sorpresivo regreso de su hermano.

El juego por algo es el ganador de múltiples premios a ‘Game of the Year’ al momento de su lanzamiento y aunque el tiempo ha pasado sigue siendo un excelente título.

Lamentablemente la llegada del juego a PC no es perfecta, pero no porque el juego presente problemas, ya que como adaptación es lo que uno podría esperar, si no debido al hecho de que nos encontramos con el cierre de una historia y no sus inicios y desarrollo y es que como tal Uncharted 4 hace varias referencias a las aventuras pasadas de Nathan Drake y todo su desarrollo se sustenta en que ya vivimos las otras aventuras que nos llevaron a un Nathan retirado.

Es así como si eres nuevo en la saga y quieres sumarte ahora que llegó a PC te encontrarás con una historia incompleta ya que las primeras tres entregas sólo están disponibles en consolas de Sony y no PC, algo que no se entiende si es que tenemos en cuenta que ahora que Sony está lanzando sus juegos en PC poco le costaba lanzar las diferentes entregas para aquellos que se querían sumar a Uncharted.

En conclusión…

Uncharted: Legacy of Thieves Collection es un excelente port para quienes jugaron las aventuras previas de Nathan Drake, el juego en PC luce gráficamente increíble y cuenta con las configuraciones necesarias para personalizarlo a nuestro gusto. El título de esta forma se luce, aunque si no has jugado los otros juegos es probable que la historia no tenga un gran impacto para ti.