Rey Mysterio tendrá una serie animada con Cartoon Network para Latinoamérica

El legendario Rey Mysterio, quien ha estado en el foco de la lucha libre desde su irrupción en Estados Unidos a mediados de los noventas, será el foco de una nueva serie animada que será presentada por Cartoon Network en Latinoamérica.

Según consta en Lucha Central, el proyecto fue anunciado en el festival Pixelat y será realizado por el estudio creativo ¡Viva Calavera!.

“Después de 35 años de carrera y múltiples logros, todavía me faltaba algo. Siempre quise una serie animada con el personaje de Rey Mysterio y cuando los hermanos Calavera me presentaron su idea, inmediatamente me cautivó. Trabajar con Cartoon Network ha sido increíble, no puedo pensar en nadie mejor que este grupo para hacer realidad este proyecto”, explicó el luchador en el comunicado.

La serie animada girará en torno a Rey Mysterio enfrentando a un gran secreto: “fuerzas inimaginables amenazan nuestro mundo y él será parte fundamental de esa lucha”.

“Cuando su fan número uno descubra este secreto, juntos se sumergirán en un mundo donde la emoción y la adrenalina de la lucha libre conviven con el misterio, la mitología, la historia, la magia y los seres sobrenaturales”, agrega la sinopsis.

Actualmente Rey Mysterio es uno de los focos principales de las historias de la WWE, aunque recientemente sufrió una lesión que lo mantendrá alejado durante algunas semanas.