Riot Games y Hasbro anuncian una pistola Nerf basada en el arma de Jinx de League of Legends

El éxito de League of Legends es innegable y con el estreno de la serie basada en el videojuego, Arcane, es que la popularidad de algunos personajes se expandió mucho más allá del videojuego. En este contexto es que desde Hasbro y Riot Games han anunciado una pistola Nerf basada en el arma que utiliza Jinx en League of Legends y Arcane.

El arma ya se encuentra disponible para pre-order, con su lanzamiento programado para diciembre de 2023. Según mencionan el blaster tiene capacidad para 18 dardos que dispara tiros en ráfagas de tres y junto con estos vendrá un soporte para la exhibición del arma.

“La próxima asociación de NERF LMTD es con uno de los juegos competitivos más jugados del mundo, League of Legends. Uno de los personajes más populares de League of Legends es Jinx. Este cañón suelto vive para causar estragos con blásteres que desatan los estallidos más fuertes y las explosiones más brillantes, especialmente con su amado lanzacohetes apodado “Fishbones”. Jinx trae alegremente su propia marca caótica de caos donde quiera que vaya, y tú puedes hacer lo mismo con NERF LMTD Jinx Fishbones, inspirado en su lanzacohetes de League of Legends”, mencionan desde Nerf.

En cuanto al valor, esta costará 169.99 dólares.