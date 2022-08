Sega realizará adaptaciones de Space Channel 5 y Comix Zone

Como a las películas de Sonic les ha ido tan bien que ya se confirmó una fecha de estreno para Sonic the Hedgehog 3, Sega planea seguir en el negocio de las adaptaciones de sus videojuegos. Pero la compañía no solo quiere continuar produciendo contenido para otros medios con el erizo y sus amigos, y según reveló The Hollywood Reporter, está planeando proyectos basados en otros títulos bastante llamativos.

Contentamente Sega se asoció con la compañía Picturestart para realizar proyectos basados en Space Channel 5 y Comix Zone.

La adaptación de Channel 5 fue escrita por Barry Battles (The Baytown Outlaws) y Nir Paniry (Extracted). Todo mientras que tras tomar como base al juego de 1999 “contará la historia de un desafortunado trabajador de comida rápida que es reclutado por un reportero de la libertad del futuro para salvar al mundo de los extraterrestres usando lo único que une a todas las personas en el planeta: nuestro amor por los tontos bailes virales”.

Y por su parte la adaptación de Comix Zone se llamaría simplemente Zone y seguirá a “un hastiado creador de cómics y a un joven escritor queer de color que, cuando son absorbidos por el último número de su popular serie, deben dejar de lado sus diferencias para evitar que un peligroso supervillano siembre la destrucción total. En el proceso, exploran ingeniosamente el arte en constante evolución de contar historias”.

El proyecto de Zone fue escrito por Mae Catt (Young Justice Dragons: The Nine Realm), pero al igual que Channel 5 todavía no cuenta con una fecha de estreno.