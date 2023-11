Serie de Tomb Raider de Prime Video suma a guionista de Marvel a sus filas

La próxima serie de Tomb Raider que se encuentra preparando Prime Video ha sumado a sus filas a una de las guionistas del Universo Cinematográfico Marvel según se ha conocido recientemente.

De acuerdo a la información dada a conocer (Vía ScreenRant), la producción ha sumado a Megan McDonnell, quien fue responsable de The Marvels y que ahora tendrá que escribir los episodios de la serie realizada por MGM.

En enero pasado se conoció que Phoebe Waller-Bridge produciría la nueva adaptación del videojuego, la cual también tendrá a Ryan Andolina y Amanda Greenblatt como productores ejecutivos.

Cabe recordar que esta no es la única producción basada en el personaje que se encuentra en camino, ya que por otro lado, desde Netflix también se encuentran trabajando en una adaptación, aunque animada del personaje, la cual tendrá por nombre Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Todas estas producciones se suman a las múltiples películas y videojuegos que ha tenido la saga durante los años.