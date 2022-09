SNK sostiene que la compra de gran parte de la compañía por parte del príncipe heredero de Arabia Saudí no afectará el desarrollo de sus juegos

Hace unos meses se conoció que el actual príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se ha hecho casi con el 100% de las acciones de SNK, compañía tras juegos como King of Fighters y Metal Slug. El tiempo ha pasado y desde la desarrolladora sostienen que esta compra no afectará el desarrollo de los diferentes títulos.

Yasuyuki Oda, productor de The King of Fighters XV, se refirió al respecto (Vía VGC), mencionando que : “Para nosotros, solo estamos centrados en hacer juegos. No somos una compañía política ni nada de eso, así que no nos afecta de ninguna manera”.

En la ocasión, el productor fue consultado sobre si tendrían problemas al añadir un personaje LGBT, como si lo han hecho otros juegos del género, como Guilty Gear Strive, ante lo cual apuntó que “no tienen ningún efecto en nuestra producción creativa. Tenemos completa libertad en lo que queramos crear”.

El desarrollador va más allá, y explica que “los resultados hablan por sí mismos”, mencionando que “si estuviésemos en un problema de verdad, personajes como Shermie probablemente no estarían en el juego”.

Finalmente Oda mencionó que “una cosa que diría es que nuestros propietarios son generalmente fans de la IP, y lo han sido siempre, así que depende de nosotros lo que queramos hacer en lo que respecta a la creación de contenidos”.