Solitario y Only Up lideraron los juegos más buscados en Google en Chile durante el 2023

Como todos los años desde Google han dado las principales tendencias de 2023, dando a conocer los acontecimientos, temas y personas más buscados a lo largo del año. En esta línea es que desde la plataforma, han dado a conocer que el clásico juego de cartas, Solitario y el exitoso juego viral Only Up! fueron los juegos más buscados de 2023 en Chile.

Junto con esto, este año los temas que captaron la atención de las personas en Chile estuvieron marcados por importantes eventos como los Juegos de Santiago 2023 y las elecciones. Internacionalmente, se destacaron acontecimientos como la guerra en Israel y Gaza, las elecciones en Argentina y la partida de conocidas figuras como Matthew Perry, Sinead O’Connor y Tina Turner, entre otros.

Mientras en Chile dominaban el juego de cartas y el juego de escalar, a nivel mundial el listado era muy diferente con Hogwarts Legacy liderando las búsquedas, siendo seguido por The Last of Us.

Acá te dejamos los resultados de este nuevo “El Año en Búsquedas”

Juegos más buscados Chile

Solitario juego Only Up juego Pacman juego Juego The Last of us Five Nights at Freddy’s juego Scott Pilgrim juego Snake juego Google Mario Bros juegos Juego Mahjong gratis

Juegos más buscados a nivel mundial

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections PUBG India Starfield Baldur’s Gate 3 Suika Games Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Películas más buscadas en Chile

Oppenheimer Barbie Rápido y Furioso Avatar 2 Guardianes de la Galaxia 3 Mario Bros película John Wick 4 La Monja 2 The Whale Five Nights at Freddy’s

Acontecimientos más buscados en Chile

Panamericanos 2023 Elecciones Argentina Elecciones 2023 Terremoto Turquia Cometa verde Ley Nain Retamal Conflicto Israel - Gaza Volcán Villarrica Submarino Titanic Incendios forestales

Personas más buscadas en Chile

Christina Aguilera Christian Garin Nicolás Jarry Pamela Leiva Clara Chía Cansu Dere Shakira Alejandro Fernández Nicki Nicole Robert de Niro

Nos dejaron (Chile)

Matthew Perry Galee Galee Guillermo Teillier Alipio Vera Tina Turner Augusto Góngora Ken Block Patricio Bañados Luis Alarcón Sinead O’Connor

¿Cómo? (Chile)

¿Cómo saber si soy vocal de mesa? ¿Cómo saber dónde voto? ¿Cómo votar? ¿Cómo excusarse de votar? ¿Cómo grabar patente en vidrios? ¿Cómo votar en Gran Hermano? ¿Cómo funciona el bolsillo electrónico? ¿Cómo se llama el cometa verde? ¿Cómo van las votaciones? ¿Cómo se llama la novia de Piqué?

¿Qué es? (Chile)