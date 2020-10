Sony respondió al rumor de Maguire y Garfield en Spider-Man 3

En esta era es fácil llegar y creer en cualquier cosa en términos de anuncios de blockbusters de superhéroes. Han ocurrido cosas tan inéditas en los últimos años, incluyendo al casting de actores que hace décadas dejaron algunos roles, que ya no es tan fácil descartar informaciones.

Sin embargo, hay que destacar que en el camino también han surgido una serie de sitios de fans en Estados Unidos que publican informaciones cada vez más descabelladas, asegurando tener exclusividades que le ganan a todos los medios solventados.

Uno de esos sitios es un portal llamado “FandomWare”, que tiene su propio canal de Youtube y que nunca ha sido reconocida como una fuente veraz de información, pero que en el último tiempo ha publicados reportes que han llegado a clamar que Christian Bale, Val Kilmer, George Clooney y hasta Nicholas Cage han sido contactados para aparecer en la película de The Flash junto a Michael Keaton. En el caso de Cage sería por su fallido proyecto para interpretar a Superman.

El más grande reporte de “FandomWare”, sin embargo, tiene relación con un proyecto de Marvel Studios. El pasado 12 de octubre publicaron que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield habían firmado el contrato para ser parte de la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Siguiendo la línea de The Flash, diversos rumores han augurado que la película involucrará al multiverso de Marvel.

Ningún medio especializado rescató esa información, pero si lo hicieron diversos portales generales, especialmente en español, lo que permitió que la información se expandiese como una onda de choque.

En ese sentido, ahora desde ET Canada contactaron a Sony, quienes entregaron un simple comunicado remarcando que “esos casting rumoreados no están confirmados”. No abordaron más detalles, pero su información sirve para demostrar el alcance de algunos rumores, especialmente aquellos que tienen relación con películas de superhéroes.

¿Es verdad lo de FandomWare? Sony no lo desmintió, pero un montón de sitios alrededor de la red están jugando con la desinformación. Y en ese sentido, este reporte sigue sin ser confiable, por mucho que sea atractivo un eventual retorno de los viejos Spideys.