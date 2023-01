Steven Spielberg producirá un documental sobre John Williams

John Williams es probablemente el compositor más reconocido e influyente de la historia del cine. Después de todo, el músico de 90 años está tras icónicas melodías como los temas de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, Tiburón, Indiana Jones y Superman.

Pero aunque la obra de Williams es sumamente reconocida, un nuevo documental quiere profundizar en la vida del artista.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, John Williams será el foco de un nuevo documental que será producido por nada más ni nada menos que su eterno colaborador, Steven Spielberg.

Este documental será dirigido por Laurent Bouzereau, quien además de trabajar en producciones como Five Came Back y Natalie Wood: What Remains Behind ha realizado los “making of” de varias cintas.

Spielberg será un productor ejecutivo de este documental junto a Brian Grazer, Ron Howard, Darryl Frank, Justin Falvey, Justin Wilkes, Sara Bernstein y Meredith Kaulfers.

Por ahora no hay un título ni una fecha de estreno para esta apuesta, pero cabe recordar que días atrás Williams aseguró que finalmente no se retirará tras Indiana Jones 5.