Sylvester Stallone se va con todo en contra del productor de Rocky: “Quiero de vuelta lo que queda de mis derechos”

A través de su cuenta de Instagram, el actor Sylvester Stallone tildó a uno de los productores de la saga de Rocky como alguien “parasitario”, reclamando además que se le impide que algunos de los derechos sobre el personaje puedan ser traspasados a sus hijos.

En las publicaciones, Stallone criticó a Irwin Winkler, quien a lo largo de su carrera también trabajó en películas como Toro Salvaje, mientras que defendió al otro productor original de la franquicia, Robert Chartoff, quien falleció en 2015 y trabajó en la franquicia hasta la primera película de Creed.

En el primer mensaje, el actor comenzó criticando duramente al libro The Arrangement: A Love Story de David Winkler, quien es hijo del longevo productor y quien además ha sido acreditado como otro productor en la saga del boxeador cinematográfico desde Rocky Balboa.

“Ustedes saben que amo leer y he leído miles de libros, pero tengo que decir que este es por lejos el peor. Si alguna vez se quedan sin papel higiénico, por favor usen este porque no estarán desilusionados ya que es muy absorbente. Esta basura insoportable y sin valor fue escrita por el dolorosamente sin talento David Winkler, quien es el hijo del notablemente sin talento y parasitario productor de Rocky y Creed”, escribió Stallone.

Además planteó en la misma publicación que Irwin Winkler fue responsable de que no hubiesen más películas de Rocky en un momento y tildó a esa familia como “los peores seres inhumanos que he conocido en la industria del cine”.

En otro post, Stallone presentó una imagen de Irwin Winkler como una serpiente, tildándola como “un retrato muy halagador”.

“Después de que Irwin controlara a Rocky durante más de 47 años, y ahora Creed, realmente me gustaría tener de regreso al menos un poco de lo que queda de mis derechos, antes de pasárselos solo a sus hijos. Creo que sería un gesto justo de este señor de 93 años. Este es un tema doloroso que me carcome el alma, porque me gustaría dejar algo de Rocky para mis hijos”, finalizó el actor.

Sylvester Stallone, quien publicó otro mensaje adicional sobre la familia Winkler, no participará de Creed 3, la próxima película de la saga.