Taika Waititi quiere que su película de Star Wars recupere la alegría de la trilogía original

Taika Waititi se ha referido recientemente a su próxima película de Star Wars dando a conocer que quiere que recapture la alegría y entretenimiento de la trilogía original.

En el marco de The Kelly Clarkson Show, es que el director se refirió a la producción señalando que ha estado trabajando en el filme por años y que es un proyecto que no quiere apresurar.

“He estado desarrollando [la película de Star Wars] durante algunos años, creo que con cualquier película, pero con esta en particular, es algo que realmente me gustaría hacer bien, así que no quiero apresurarme”, dijo Waititi.

Es así como el director de Thor Ragnarok luego señaló que “Quiero capturar esa alegría y entretenimiento de las primeras [películas] como The Empire Strikes Back y Return of the Jedi y todas esos, así que estoy tratando de descifrarlo. Sucederá”.

Cabe recordar que la película de Waititi por el momento no tiene fecha de lanzamiento y es probable que pasen varios años hasta que vea la luz.

En otras declaraciones del director, recientemente señaló sobre el filme que “Será… una película de Taika Waititi. Va a enojar a la gente”.