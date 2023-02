The Hidden Treasure of Area Zero, el DLC de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, llegará este año

Durante el “Pokémon Presents” de este lunes con motivo del Pokémon Day 2023 se anunció a The Hidden Treasure of Area Zero, el DLC de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet.

The Hidden Treasure of Area Zero (El tesoro oculto del Área Cero en español) será un contenido descargable extra que estará disponible tanto para Pokémon Scarlet como Pokémon Violet y su propuesta estará dividida en dos partes: “Teal Mask”, una entrega que se espera que sea lanzada en el segundo trimestre de este año; y “The Indigo Disc”, la segunda parte que debería llegar en los últimos meses de 2023.

De acuerdo al anuncio, ambas partes del DLC de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet llevarán a los jugadores más allá de la región de Paldea y mientras en “Teal Mask” irán a Kitakami, en “The Indigo Disc” los jugadores viajarán a Blueberry Academy.

A lo largo de este contenido adicional los jugadores podrán encontrar más de 230 Pokémon conocidos que no han aparecido hasta ahora en Pokémon Scarlet y Pokémon Violet aparte de nuevas figuras como Okidogi, Munkidori y Fezandipiti. Todo mientras también aparecerán nuevos Pokémon legendarios: Ogerpon en “Teal Mask” y Terápagos en “The Indigo Disc”.

Si bien eso es todo con el DLC, esta jornada también se anunció que Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, sumarán a las criaturas paradoja de Walking Wake e Iron Leaves.

Se espera que ambas partes de “The Hidden Treasure of Area Zero” sean lanzadas este año mientras que Walking Wake e Iron Leaves llegarán a Pokémon Scarlet y Pokémon Violet con un evento que ya está disponible.