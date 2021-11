The King of Fighters XV presenta nuevo adelanto centrado en Whip

Desde SNKI han dado a conocer un nuevo tráiler de personajes de The King of Fighters XV, en esta ocasión dedicado a Whip, quien tuvo su primera aparición en la saga en The King of Fighters 99′.

Cabe recordar que hasta el momento ya han sido presentados más de una treintena de personajes, entre antiguos y nuevos. Entre los nuevos personajes dados a conocer se encuentra Isla, una luchadora de nacionalidad chilena, y que combate utilizando unos brazos fantasmas llamados Amanda.

Hay que recordar que el último juego que tuvo la saga de SNK fue The King of Fighters XIV, el cual fue lanzado en 2016 para PS4, y en 2017 llegó a PC y arcade.

A inicios de junio fue dado a conocer que el juego, que se esperaba llegara durante este año, se retrasaría para inicios del 2022.

The King of Fighters XV tiene programado su lanzamiento para febrero próximo y llegará a PS4, PS5, Xbox Series y PC.