The Last Ronin, el cómic sobre el final de las Tortugas Ninja, se convertirá en un videojuego

Uno de los títulos más populares entre los cómics recientes de las Tortugas Ninja será la base de un nuevo videojuego.

Esta semana Polygon reveló que Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin tendrá su propio RPG que buscará mantener la propuesta base del cómic que se enfocó en las aventuras de Michelangelo en un futuro donde era el único sobreviviente del grupo de héroes con caparazón y tanto sus hermanos como el maestro Splintter habían muerto a manos de The Foot Clan.

Por ahora se desconoce qué estudio realizará este videojuego de Las Tortugas Ninja, sin embargo, desde Paramount, el conglomerado que controla los derechos de los personajes, sostienen que este título sería parecido a las entregas recientes de God of War mientras tendrá un tono oscuro y maduro para su historia que será principalmente para un solo jugador.

El videojuego de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin todavía no tiene una fecha para su debut ya que según Paramount es probable que falten “unos años” para el lanzamiento. No obstante, este no es el único videojuego que el estudio podría concretar a futuro con Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello porque según Doug Rosen, vicepresidente senior de juegos y medios emergentes de Paramount Global, la compañía podría adoptar “múltiples enfoques” para la franquicia en ese terreno.

El cómic original de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin debutó en 2020 y se extendió por cinco números con guiones de Kevin Eastman, Peter Laird y Tom Waltz, además de dibujos Ben Bishop, Esau Escorza e Isaac Escorza.