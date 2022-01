“Todo debe terminar”: Dave Bautista sobre el cierre que marcará a Guardianes de la Galaxia 3

Dave Bautista, quien en 2014 alcanzó la fama en Hollwyood por interpretar a Drax el Destructor en Los Guardianes de la Galaxia de James Gunn, habló recientemente en el podcast Phase Zero de ComicBook.com.

Y en dicha participación, reiteró que su personaje llegó a un “círculo completo” en relación a la historia que veremos en la tercera entrega del equipo de Marvel.

“Es nuestra tercera película, vamos a terminarla”, dijo Bautista. “Y ha sido un gran viaje con algunos baches. Así que estoy deseando que llegue esto, hombre. Mi elenco y, obviamente, el director, James Gunn, son como una familia para mí”.

El ex luchador continuó diciendo: “Aquí es donde comenzó mi viaje. He cerrado el círculo y estoy ansioso por terminarlo. Y es agridulce. Quiero decir, he estado haciendo Guardianes desde 2013. Y, ya sabes, cuando esto saldrá, será en 2023, así que es un viaje de 10 años. Sabes, todo debe terminar. Y, sabes, estoy deseando terminar esto con mis amigos. y familia.”

Previamente, en mayo del 2021, Bautista habló con Digital Spy en donde dejó grandes pistas sobre el fin de su personaje en la tercera película de Guardianes de la Galaxia. “En lo que respecta a mis obligaciones, tengo Guardianes 3, y ese probablemente será el final de Drax”, declaró el actor. Luego Bautista, aclaró sus comentarios diciendo que si bien, se alejaría de la franquicia, ningún otro actor interpretaría a Drax. “Drax no va a ninguna parte”, dijo. “¡Simplemente no será interpretado por este tipo! Para cuando salga Guardianes 3, ¡tendré 54 (años) por el amor de Dios! (Estoy) esperando que todo comience a hundirse en cualquier momento”. El director James Gunn también dijo que Bautista “nunca podría ser reemplazado”.

Si bien, Guardianes de la Galaxia será seguramente la última aparición de Drax, se espera que el actor repita sus papeles en Thor: Love and Thunder que se estrena el 8 de julio y en The Guardians of the Galaxy Holiday Special, que llegará a Disney+ el próximo diciembre.

Guardianes de la galaxia vol. 3, está programada para estrenarse el 5 de mayo del 2023.