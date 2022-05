Tom Blyth será el joven Coriolanus Snow en la precuela de Los Juegos del Hambre

Lionsgate finalmente reveló al primer integrante del elenco de The Ballad of Songbirds and Snakes, su nueva película que funcionará como una precuela de los Juegos del Hambre.

Aunque The Ballad of Songbirds and Snakes ya está en pleno rodaje, Lionsgate no había querido entregar detalles sobre su elenco hasta ahora cuando, de la mano de People, anunció que Tom Blyth (Billy the Kid) será el encargado de dar vida a Coriolanus Snow en esta historia.

Para los fanáticos de Los Juegos del Hambre el nombre de Coriolanus Snow es conocido y no por una buena razón. Después de todo, el personaje que Donald Sutherland plasmó en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence era el Presidente de Panem y por ende uno de los principales antagonista de la historia de Katniss Everdeen.

Pero The Ballad of Songbirds and Snakes nos llevará a una época anterior a la historia de Katniss y con un relato ambientado en la versión número 10 de los Juegos del Hambre mostrará a un joven Coriolanus Snow que “ve la oportunidad de un cambio de suerte cuando lo eligen para ser el mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12″, según la sinopsis de la película.

Esta nueva película de los Juegos del Hambre estará basada en el libro homónimo de Suzanne Collins y será dirigida por Francis Lawrence (Catching Fire, Mockingjay)

“Coriolanus Snow es muchas cosas: un sobreviviente, un amigo leal, un asesino, un niño que se enamora rápidamente y un joven ambicioso hasta la médula”, comentó Lawrence. “La interpretación de Tom del personaje nos mostró todas los complejas ambigüedades de este joven mientras se transforma en el tirano en el que se convertiría”.

The Ballad of Songbirds and Snakes planea estrenarse en noviembre de 2023.