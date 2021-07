Tom Hardy por primera vez será acreditado en tareas de guión por su aporte a la historia de Venom 2

Tom Hardy será mucho más que el protagonista de Venom: Let There Be Carnage. Como parte del trabajo para la secuela, el actor tendrá un crédito por colaborar en la historia base.

De acuerdo a la escritora Kelly Marcel, quien tendrá el crédito por escribir el guión, Hardy “pasó meses” dando ideas.

“Esto es nuevo para él, ser acreditado, pero no es algo nuevo para él estar tan involucrado. Está absolutamente comprometido en un 100% en todo lo que hace. Está caso con Venom. Ama a este personaje. Está muy involucrado en lo que cree que debería suceder”, explicó a la revista Empire.

Esa misma publicación remarcó que la base del guión surgió a partir de las largas conversaciones a través de FaceTime que sostuvieron.

“[Con Tom] Estuvimos rifando ideas, viendo lo que funcionaba, viendo lo que no. Luego tomé todo lo que hablamos y me escondí en algún lugar durante tres meses en silencio, escribiendo el guión”, agregó la escritora.

La primera película fue acreditada a Marcel junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Estos últimos fueron acreditados por la historia base. Sin embargo, solo la guionista se mantuvo para la película que se estrenará el próximo 24 de septiembre.