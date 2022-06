Un espeluznante teaser presentó a Cabinet of Curiosities, la nueva serie de antología de Guillermo Del Toro para Netflix

Si proyectos como El Club de la Medianoche, 1899 y la serie live-action de Resident Evil no son suficientes para saciar sus ansias de contenido espeluznante, Netflix tiene otra producción que podría llamar su atención. Se trata de Cabinet of Curiosities, una nueva serie de antología ideada por nada más ni nada menos que Guillermo Del Toro.

Pese a que Cabinet of Curiosities fue anunciada tiempo atrás, recién durante este lunes Netflix reveló el primer teaser del programa que contará con ocho episodios que no estarán relacionados entre sí y serán dirigidos por Essie Davis (The Babadook), David Prior (The Empty Man).Guillermo Navarro (Godfather of Harlem), Keith Thomas (Firestarter), Panos Cosmatos (Mandy), Vincenzo Natali (Hannibal), Catherine Hardwicke (Crepúsculo) y Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night).

Si bien aún no hay una sinopsis oficial para cada uno de los episodios, Netflix promete que Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities buscará “desafiar nuestras nociones tradicionales de horror” con relatos que abarcarán desde “lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco o clásicamente espeluznante”.

Además de los cineastas mencionados anteriormente, el equipo de Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities tendrá un reparto compuesto por figuras como Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Rupert Grint, Eric André, Sofia Boutella, Ismael Cruz Córdova, Kate Micucci, Charlyne Yi, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché y Peter Weller, entre otros.

Revisa el anuncio de Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities aquí:

Guillermo Del Toro’s Cabinet Of Curiosities (o Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro como será conocida en Latinoamérica) llegará durante este año a Netflix.