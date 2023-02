Un estudio dice que el 70% de las películas más pirateadas en 2022 correspondían a producciones de Marvel y DC

Pese a que los servicios de streaming y las ventanas más acotadas para el lanzamiento digital han hecho más sencillo ver estrenos del cine en casa de manera legal y poco después de su debut, la piratería sigue siendo una práctica vigente y durante el año pasado un montón de personas intentaron ver películas de manera ilegal.

En materia de recaudación Avatar: The Way of Water y Top Gun: Maverick dominaron la cartelera de 2022, pero aunque ninguna cinta de superhéroes consiguió un desempeño tan bueno como esas secuelas en la taquilla, en el mundo de la piratería Marvel y DC dominaron absolutamente.

De acuerdo a un estudio de la firma Muso publicado por Variety, en 2022 el 70% de las películas más pirateadas corresponden a títulos de Marvel y DC.

Recogiendo datos de plataformas ilegales de streaming, torrent, descargas web y extracción de streaming, este estudio específicamente sostiene que el 70% del Top 10 en ese infame ranking son títulos de Marvel Studios o producciones de Warner Bros inspiradas en DC Comics.

Así, mientras el primer puesto se lo lleva Spider-Man: No Way Home con un 21% del total de las descargas piratas en el Top 10 consignado por Variety, el segundo puesto es de The Batman con 13% en la misma medición.

Pero ¿cuál es la película sin superhéroes que generó más descargas ilegales? La medición dice que no fue Top Gun: Maverick, sino que fue la adaptación de Uncharted protagonizada por Tom Holland que logró un 8% de las descargas piratas en el Top 10.

Para que se hagan una idea, este es el ranking completo:

Spider-Man: No Way Home (21%)

The Batman (13%)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (10%)

Thor: Love and Thunder (9%)

Black Adam (9%)

Uncharted (8%)

Eternals (8%)

Top Gun: Maverick (8%)

Jurassic World: Dominion (7%)

Encanto (6%)

Si bien la piratería siempre ha sido un problema para los estudios, Muso sostiene que los peaks en las descargas ilegales de una película tienden a coincidir con su lanzamiento en plataformas digitales y que las primeras versiones piratas que se presentan cuando las cintas aún están en el cine como las ediciones “cam-rip” podrían convencer a los usuarios de pagar por una entrada debido a su mala calidad.