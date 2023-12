Un guion para una secuela de Uncharted estaría siendo escrito según da a conocer Mark Wahlberg

Mark Wahlberg ha confirmado que actualmente se está escribiendo un guion para una secuela de la película de Uncharted de 2022.

En conversación con The Direct, es que el actor se refirió a la popular adaptación del videojuego de Naughty Dog. “He escuchado muchas ideas diferentes”, dijo. “Sé que alguien ha escrito un guion y todavía está trabajando en él, y consistiría en tener bigote todo el tiempo. Lo cual tiene mucho sentido; Obviamente, en esa escena final, tengo el bigote”.

En la ocasión, el actor habló más sobre el bigote señalando que “Pasé bastante tiempo dejándolo crecer porque, en un momento, intentamos hacerlo con un bigote falso y, no lo sé. Simplemente no tengo la confianza para lograrlo. Siento como si tuviera un gran trozo de cinta adhesiva sobre mi boca y me siento ridículo. Admiro a los actores que pueden usar pelucas, prótesis, maquillaje y todo eso. He usado con éxito una prótesis, pero eso fue hace mucho tiempo”.

Para finalmente cerrar señalando que “Cuando finalmente me dejé el bigote, la gente realmente lo apreció. Y fue una bonita etiqueta para el final de esa película. Entonces, si podemos hacerlo mejor que el primero, ya sabes, estaría abierto a ello, pero solo sé tanto como tú en este momento”.

Dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland en el papel de Nathan Drake, Uncharted se estrenó en febrero de 2022. La película contó con Mark Wahlberg en el papel de Victor Sullivan.