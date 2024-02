Un nuevo juego de ‘Avatar: The Last Airbender’ se encuentra en desarrollo

Quedan tan sólo unos días para el estreno de la adaptación live-action de Netflix de Avatar: The Last Airbender, sin embargo esta no sería la única adaptación que tendría en camino la aclamada serie de Nickelodeon, ya que de acuerdo a un reciente reporte, un videojuego de lucha multijugador está en desarrollo.

La información proviene desde Varietym, quienes señalan que Maximum Entertainment junto con Paramount Game Studio están trabajando este título.

El juego fue revelado durante una presentación de Maximum de su lineup para 2024, donde además se promocionó la unificación de sus sellos editoriales, Maximum Games, Modus Games, Just For Games y Merge Games, así como la división de desarrollo Modus Studios, bajo la marca Maximum Entertainment.

Cabe mencionar que este no es el primero juego que tiene Avatar: The Last Airbender, ya que a lo largo de los años son múltiples las adaptaciones que ha tenido la popular serie.