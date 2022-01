Un personaje de Peacemaker aparecerá en “una gran película futura de DC” según James Gunn

HBO Max todavía no aprueba la realización de una segunda temporada de Peacemaker por lo que aunque John Cena y James Gunn estarían interesados en continuar explorando la vida del personaje titular por ahora no hay nada que asegure que veremos más de Christopher Smith y compañía en otro ciclo de la serie.

No obstante, mientras las dudas sobre una segunda temporada de Peacemaker todavía están presentes, días atrás el propio Gunn reveló que un personaje de la serie aparecerá en “una gran película futura de DC”.

Para promocionar Peacemaker el director y guionista de esa serie participó del podcast TV’s Top 5 y, después de hablar sobre el sitio de este programa en el catálogo de producciones basadas en DC Comics, comentó que un personaje de la serie sería parte de otro proyecto de la compañía pero que esta vez llegaría al cine.

“(Peacemaker) es parte de la DCU, quiero decir pueden usar estos personajes”, señaló Gunn. “Quiero decir uno de estos personajes- y hay gente que ya lo descubierto- uno de estos personajes que es de aquí se usa en una gran película futura de DC. Así que estamos conectados con todo esto. ¿Quién sabe qué papel jugarán estos personajes en el futuro? Quiero decir, nadie sabía quiénes eran los Guardianes de la Galaxia, y luego, de repente, eran jugadores importantes en Infinity War y Endgame. Entonces, quién sabe qué va a pasar con Peacemaker en diez años, cinco años o lo que sea”.

Pese a que todavía no se revela si The Suicide Squad tendrá o no una secuela, previamente Gunn había indicado que su próximo proyecto para DC será una serie por lo que aparentemente este personaje de Peacemaker no tendría su siguiente aparición en algo del director. Pero claro aunque sería fácil especular al respecto por ahora no hay reportes definitivos y solo hay un rumor que sostiene que Jennifer Holland repetiría su papel de Emilia Harcourt en Black Adam. Pero eso no está confirmado.