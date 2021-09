Una extraña presencia acecha en el primer avance de Paranormal Activity: Next of Kin

Después de varios meses con acotadas actualizaciones al respecto, durante este viernes Paramount finalmente estableció varios puntos base para el debut de la próxima película de Actividad Paranormal.

En primer lugar, además de confirmar que esta nueva entrega de la franquicia de terror se llamará Paranormal Activity: Next of Kin, la compañía dio a conocer el primer avance sobre la propuesta de esta cinta dirigida por William Eubank.

Así, como podrán ver en el video que está más adelante, este avance establece que Paranormal Activity: Next of Kin estará ambientada en una especie de comunidad/culto en un entorno rural y volverá a proponer la premisa del “material encontrado” como una de las bases de su historia.

Paranormal Activity: Next of Kin se estrenará directamente en el streaming Paramount+ en Estados Unidos y puedes ver su primer adelanto a continuación:

Paranormal Activity: Next of Kin es protagonizada por Emily Bader (Charmed), Roland Buck III (Better Call Saul), Dan Lippert (Superstore) y Henry Ayers-Brown (The Blacklist). Y su estreno está programado para el 29 de octubre en Estados Unidos.