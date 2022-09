Una nueva película de Karate Kid llegará en 2024

Es oficial: Sony está trabajando en una nueva película de Karate Kid. Pese a que aún no hay detalles respecto al elenco o la trama del proyecto, durante esta semana el estudio confirmó que presentará una nueva entrega de aquella saga.

Concretamente, según recoge Deadline, Sony anunció que estrenará una nueva película de Karate Kid durante el 7 de junio de 2024 en los cines de Estados Unidos.

La franquicia de Karate Kid comenzó con la película homónima de 1984 sobre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y su amigo y sensei, el Señor Miyagi (Pat Morita). Ante la buena recepción de esa cinta, la saga siguió con The Karate Kid Part II y The Karate Kid Part III en 1986 y 1989, respectivamente. Todo antes de dar paso a la primera cinta sin Macchio, The Next Karate Kid, en 1994.

De ahí en más la saga de Karate Kid intentó regresar con reinicio de 2010 protagonizado por Jaden Smith. Todo mientras que en 2018 la serie Cobra Kai recobró e impulsó las premisa de las películas originales.

Pero aunque con el reciente estreno del quinto ciclo de Cobra Kai la saga original de Karate Kid está más vigente que nunca, es posible que esta nueva película no esté conectada a la serie.

Después de todo, un rumor anterior indica que esta nueva película se enfocaría enfocaría en un nuevo personaje y una nueva historia que seguiría a un adolescente chino debe mudarse a Nueva York junto a su mamá. Pero mientras eso no está confirmado solo nos queda esperar a que la nueva película de Karate Kid se presente en cines durante 2024.