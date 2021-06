Velma será de ascendencia asiática y estaría en un mundo sin Scooby-Doo en su nueva serie para HBO Max

A comienzos de este año se anunció que Velma Dinkley, uno de los personajes principales de Scooby-Doo, tendrá su propia serie bajo el amparo de HBO Max.

En ese minuto se explicó que este programa protagonizado y producido por Mindy Kaling abordaría la vida del personaje antes de unirse al grupo de la Máquina del Misterio. No obstante, parece que esa era solo la superficie de esta propuesta porque ahora desde Warner Bros detallaron que el programa será una reimaginación del personaje y el mundo de Scooby.

Concretamente, durante una aparición en el evento virtual TV Kids Summer Festival 2021, el presidente de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, Tom Ascheim, reveló que esta serie que se llamará Velma surgió a partir de la idea de Kaling para reinventar al personaje como una joven de ascendencia asiática y eventualmente esa idea también involucró deshacerse de algunas de las bases de esta franquicia.

“Tenemos un nuevo proyecto de Mindy Kaling llamado Velma porque estaba emocionada de reimaginar cómo sería Scooby-Doo si Velma fuera de ascendencia asiática oriental y viviera en un mundo muy diferente”, explicó Ascheim. “Y en esa versión, que se lanzará primero en HBO Max, no hay perro ni camioneta, pero tenemos a nuestros cuatro personajes clave a través de una lente diferente y creo que es genial. Permitir que nuestros creadores jueguen con nuestra propiedad intelectual es superpoderoso”.

Es decir, Velma estará ambientada en un mundo distinto a las clásicas propuestas de Scooby-Doo y aunque aparentemente contará con el resto de los humanos de la pandilla, la Máquina del Misterio y Scooby quedarían fuera de la propuesta (al menos incialmente).

Y, aunque obviamente es lo que llamará más la atención en redes sociales, cabe señalar que la representación de Velma en una etnia diferente no es algo sin precedentes en la historia del personaje ya que previamente Hayley Kiyoko (actriz de ascendencia japonesa) interpretó a Velma en las películas live-action para televisión Scooby-Doo! The Mystery Begins y Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster.

Si bien por ahora no hay más detalles sobre la trama, según Ascheim, Velma tampoco será una serie animada para niños.

Velma aún no tiene una fecha de estreno.